Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -13

1 м/c,

с-з.

 745мм 83%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Строительство Новый лицей в Кронштадте примет первых учеников в 2025 году

Новый лицей в Кронштадте примет первых учеников в 2025 году

446
Написать комментарий

Предоставлено ГК «Алькор»

На Цитадельской дороге в Кронштадте открылся лицей на 550 мест, который объединился с гимназией № 425 имени академика П. Л. Капицы. Как рассказали в ГК «Алькор» (входит в «Главстрой Санкт-Петербург»), учебное заведение, входящее в туристко-рекреационный кластера «Остров фортов», примет первых учеников в 2025 году.

Как подчеркнул глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов, посетивший лицей с визитом, он будет функционировать как обычное государственное учреждение. Запись будет по стандартным процедурам, но приоритет при в зачислении отдадут детям-жителям Кронштадта.

Как уточняет компания-застройщик, особенностью лицея стала инновационная для образовательного объекта система шумоизоляции. Над обоими спортзалами и двумя бассейнами разместили особые акустические панели, которые сдерживают громкие звуки и нивелируют вибрацию. Количество панелей рассчитывали в зависимости от уровня шума в каждом помещении. Такие системы применяют обычно в концертных залах.

Также в лицее будут помещения-трансформеры с движущимися стенами, зал-атриум со стеклянным потолком, две террасы на третьем этаже, спецклассы для иностранных языков и занятий кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева, а также библиотека с читальным залом и столовая.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Новости компаний
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Новости компаний
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
ТОП 5
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33