Новый лицей в Кронштадте примет первых учеников в 2025 году

Предоставлено ГК «Алькор»







На Цитадельской дороге в Кронштадте открылся лицей на 550 мест, который объединился с гимназией № 425 имени академика П. Л. Капицы. Как рассказали в ГК «Алькор» (входит в «Главстрой Санкт-Петербург»), учебное заведение, входящее в туристко-рекреационный кластера «Остров фортов», примет первых учеников в 2025 году.

Как подчеркнул глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов, посетивший лицей с визитом, он будет функционировать как обычное государственное учреждение. Запись будет по стандартным процедурам, но приоритет при в зачислении отдадут детям-жителям Кронштадта.

Как уточняет компания-застройщик, особенностью лицея стала инновационная для образовательного объекта система шумоизоляции. Над обоими спортзалами и двумя бассейнами разместили особые акустические панели, которые сдерживают громкие звуки и нивелируют вибрацию. Количество панелей рассчитывали в зависимости от уровня шума в каждом помещении. Такие системы применяют обычно в концертных залах.