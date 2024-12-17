В Китае подготовка сына к экзаменам в старшую школу довела отца до инфаркта

В Китае 40-летний отец чуть не умер от сердечного приступа, когда помогал сыну подготовиться к экзамену в среднюю старшую школу. Как пишет South China Morning Post 17 декабря, мужчину госпитализировали, в больнице ему поставили диагноз — острый инфаркт миокарда.

Издание отмечает, что отец подростка оплатил ежевечерние дополнительные занятия для сына, из-за чего у юноши не было свободного времени, а отношения с родителем стали портиться. Отец также записал сына в несколько подготовительных школ и сам постоянно отвозил и забирал его.

В один из вечеров, помогая ребенку с домашним заданием, мужчина почувствовал затруднение дыхания и боль в груди. Его отвезли в больницу, где поставили диагноз и прооперировали.