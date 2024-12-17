Госдума приняла законопроект о запрете УДО для сидящих за терроризм

Государственная дума РФ 17 декабря приняла законопроект о запрете условно-досрочного освобождения (УДО) для преступников, отбывающих наказание за терроризм. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Речь идет об осужденных на пожизненный срок по статьям 205 (террористический акт), 279 (вооруженный мятеж) и 361 (акт международного терроризма).

Неделю назад о подготовке этого законопроекта говорил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. «Мы сейчас предлагаем поправку в закон, чтобы террористы, которые получили наказание пожизненно, лишались свободы, не могли иметь права на условно-досрочное освобождение», — сказал парламентарий.

Отметим, что на сегодняшний день осужденные за терроризм на пожизненный срок могут выйти на свободу по УДО после 25 лет лишения свободы.