«Наберите Анне, спасибо тебе за все». Что известно о смерти и любви бывшего баскетболиста «Зенита» Яниса Тиммы

Источник: Игорь Генералов/ТАСС







В ночь на 17 декабря в Москве умер бывший баскетболист сборной Латвии и «Зенита» Янис Тимма. В последнем сообщении он просил позвонить своей бывшей жене Анне Седоковой.

Что случилось

32-летний баскетболист из Латвии Янис Тимма, ранее выступавший за такие клубы, как «Химки», петербургский «Зенит» и казанский УНИКС, был обнаружен мертвым в Москве. Его тело нашли в подъезде жилого дома в центре города. Рядом находился телефон, на экране которого было написано послание, адресованное бывшей жене, экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой: «Наберите Анне, спасибо тебе за все».

Последние моменты жизни Тиммы попали на запись домофонной камеры. На видео он вечером 16 декабря, около 23:30, подошел к подъезду на Звенигородском шоссе с напитком в руке. Он пытался попасть внутрь здания и параллельно записывал голосовые сообщения.

Как выяснилось позже, последние дни жизни спортсмен провел в бюджетном отеле, стоимость номера в котором составляла около 5 000 рублей в сутки. Он поселился неподалеку от места жительства бывшей супруги. После его смерти номер был опечатан, а работа отеля прекращена. Основной версией произошедшего считается самоубийство.

Что говорят о смерти Тиммы

Отец и баскетбольный тренер Райтис Тимма в интервью изданию Super.ru заявил, что не может поверить в смерть сына. По его словам, он был в плохих отношениях с сыном. Последние три года они не общались друг с другом. Янис заблокировал телефон отца и его контакт во всех мессенджерах.

«Я еще ничего не знаю. Я хочу найти какие‑то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. Надо бы точно знать, что это он. Может, есть надежда, что это не так», — сказал Райтис Тимма.

Отреагировала на смерть бывшего мужа и сама Седокова. Она опубликовала в соцсетях видео, в котором попросила СМИ не беспокоить ее и ее сына.

«Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я просто должна спасти своего ребёнка от этой информации, пожалуйста», — сказала Седокова.

Станислав Рыжов, бывший агент Яниса, который работал с ним с 21 года, сказал, что запомнил его жизнерадостным и позитивным.

«Терпения всем близким, потому что понятно, какая волна сейчас обрушится на них. Прежде всего желаю им сил с этим справиться», — цитирует Рыжова «Спорт-Экспресс».

В каких отношения были Янис Тимма и Седокова

Анна Седокова дважды была официально замужем. Первым был Валентин Белькевич, капитан футбольного клуба «Динамо» (Киев). Союз певицы и спортсмена продлился с 2004-го по 2006 год. В этом браке в 2004 году у пары появилась дочь Алина. В 2014-м Белькевич скончался из-за тромбоэмболии.

Знакомство певицы и баскетболиста Яниса Тиммы произошло летом 2019 года на открытии бара Седоковой, который находился на Саввинской набережной в Москве. Ради этих отношений Янис ушел из семьи, оставив жену и ребенка.

Через год после начала романа Тимма сделал предложение. Летом 2020 года они обручились во время отдыха в Майами, где вместе проводили время с детьми Анны. Пышная свадьба состоялась осенью того же года в элитном комплексе «Барвиха Luxury Village».

Довольно скоро в прессе появились слухи о разрыве. Причины ни один из супругов не озвучивал. Известно лишь, что в 2021 году баскетболист столкнулся с финансовыми трудностями: в «Химках» задерживали зарплату, и Тимма был вынужден покинуть команду. Найти новую работу он не мог около года.

Как позже призналась бывшая солистка «ВИА Гры», за пять лет их отношений она расходилась с Тиммой больше двадцати раз. В начале 2024 года певица впервые публично рассказала о проблемах в их браке.

В октябре Янис Тимма прилетел в Москву, надеясь восстановить семью. Он предпринял несколько попыток вернуть расположение Анны. В середине месяца в соцсетях он опубликовал видео с букетом цветов, фоном звучала одна из песен певицы, и оставил запись: «Она невероятная. Это я виноват». В свою очередь Седокова разместила фотографию с роскошным букетом красных роз, которые ей преподнес Тимма.

Поклонники пары начали надеяться на их воссоединение, но уже 21 октября певица подала заявление о разводе.