Генерал-лейтенант Кириллов мог погибнуть в результате взрыва штатного боеприпаса

Дело об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова передали в Главное следственное управление СК России. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщают в Следственном комитете РФ.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о гибели генерал-лейтенанта и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, а также его помощника передали в Главное следственное управление СК РФ. Такое решение было принято для обеспечения оперативного и всестороннего расследования дела.

«Это обусловлено в том числе сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня», — добавляют в сообщении.

По факту гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики СК РФ.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе фрагменты взрывного устройства. По ним и другим вещественным доказательствам будут назначены необходимые экспертизы», — отмечают в СК.

Как передают источники РБК , знакомые с ходом расследования, в качестве основной версии гибели Кириллова и его помощника рассматривается диверсия со стороны ВСУ. По информации источника, близкого к МВД, силовики предполагают, что взрыв, в результате которого погибли люди, произошел из-за штатного боеприпаса, а не самодельного взрывного устройства.

Утром 17 декабря поступила информация о смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Что известно о теракте к данному часу, читайте в материале «Фонтанки».