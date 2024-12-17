Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

1 м/c,

с-з.

 743мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Генерал-лейтенант Кириллов мог погибнуть в результате взрыва штатного боеприпаса

Генерал-лейтенант Кириллов мог погибнуть в результате взрыва штатного боеприпаса

2 374
17 комментариев

Дело об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова передали в Главное следственное управление СК России. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщают в Следственном комитете РФ.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о гибели генерал-лейтенанта и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, а также его помощника передали в Главное следственное управление СК РФ. Такое решение было принято для обеспечения оперативного и всестороннего расследования дела.

«Это обусловлено в том числе сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня», — добавляют в сообщении.

По факту гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики СК РФ.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе фрагменты взрывного устройства. По ним и другим вещественным доказательствам будут назначены необходимые экспертизы», — отмечают в СК.

Как передают источники РБК, знакомые с ходом расследования, в качестве основной версии гибели Кириллова и его помощника рассматривается диверсия со стороны ВСУ. По информации источника, близкого к МВД, силовики предполагают, что взрыв, в результате которого погибли люди, произошел из-за штатного боеприпаса, а не самодельного взрывного устройства.

Утром 17 декабря поступила информация о смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Что известно о теракте к данному часу, читайте в материале «Фонтанки».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Cashmare
20 минут
"По поручению председателя Следственного комитета России Светланы Петренко"... так, абаждите... а где...?
282684353
13 минут
Штаты даже сюда пробрались со своими боеприпасами.непорядок.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
ТОП 5
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00