Почти 20 пожарных боролись с огнём на севере Петербурга. Погиб мужчина

Пожар произошёл в шестикомнатной квартире в Выборгском районе Петербурга 17 декабря. Он оказался смертельным.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Луначарского, 58, поступил на пульт дежурного незадолго до половины первого часа дня. Помощь требовалась в квартире, где горели одна из комнат и балкон. Огонь охватил 19 квадратных метров. К тушению привлекли 17 пожарных, их усилиями пожар ликвидировали менее чем через полчаса.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося погиб мужчина.