Аэролодка влетела в плавучий дом в Ленобласти. Есть пострадавшие

Троих человек увезли в больницу после столкновения аэролодки с сооружением рыбоводческого комплекса в Лодейнопольском районе Ленобласти. Среди них управлявший судном, который мог быть пьян.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 17 декабря, информация о столкновении судна с плавучим домом в акватории реки Свирь поступила в транспортную полицию накануне около трёх часов дня.

На месте полицейские установили, что трое работников рыбоводной фирмы на аэролодке наехали на бытовку, которая расположена в садке. Работников и судоводителя госпитализировали. По предварительной информации, управлявший лодкой был нетрезв. Его проверяют на употребление алкоголя и наркотиков.

Проверку по факту случившегося организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что столкновение произошло в посёлке Свирьстрой. Надзор выясняет, как соблюдалось законодательство о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.