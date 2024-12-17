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Происшествия Аэролодка влетела в плавучий дом в Ленобласти. Есть пострадавшие

Аэролодка влетела в плавучий дом в Ленобласти. Есть пострадавшие

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5 комментариев

Троих человек увезли в больницу после столкновения аэролодки с сооружением рыбоводческого комплекса в Лодейнопольском районе Ленобласти. Среди них управлявший судном, который мог быть пьян.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 17 декабря, информация о столкновении судна с плавучим домом в акватории реки Свирь поступила в транспортную полицию накануне около трёх часов дня.

На месте полицейские установили, что трое работников рыбоводной фирмы на аэролодке наехали на бытовку, которая расположена в садке. Работников и судоводителя госпитализировали. По предварительной информации, управлявший лодкой был нетрезв. Его проверяют на употребление алкоголя и наркотиков.

Проверку по факту случившегося организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что столкновение произошло в посёлке Свирьстрой. Надзор выясняет, как соблюдалось законодательство о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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Комментарии
5
михаил.ру
1 час
трое в лодке! не считая ВОДКИ
Повестка дна
1 час
Аэроводка?
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