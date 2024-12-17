Страсти по автобусу. Женщина оттаскала пассажирку за несоблюдение очереди в Буграх

Источник: читательница «Фонтанки»

Жители одного из ЖК в Буграх во Всеволожском районе Ленобласти вынуждены выстаивать долгие очереди, чтобы попасть на автобус до Петербурга. Утром 17 декабря страсти на остановке накалились настолько, что дошло до рукоприкладства.

Около 7 часов утра у одной из пассажирок на остановке на Тихой улице, 1, сдали нервы, когда другая решила пролезть вперед очереди в автобус № 441, рассказала «Фонтанке» читательница. Когда попытка не пустить девушку в автобус провалилась, разгневанная женщина стала трясти ее за капюшон пуховика, пытаясь вытащить из салона. Попытки она сопроводила напоминанием про очередь и парой крепких слов.

Девушка оказалась более упертой, и вытащить ее на улицу не получилось. Зато из автобуса вышла другая пассажирка, видимо, не выдержавшая потасовки. Автобус уже явно был набит битком.

На ситуацию с общественным транспортом жители Бугров жалуются давно. С остановки на Тихой улице ходят два маршрута: № 441 до метро «Проспект Просвещения», который обслуживает «АТП „Барс-2“», и № 665 до «Девяткино» перевозчика «Пальмира». Второй добавили в прошлом феврале, но проблему транспортной доступности он не решил.

Как писали 47News, люди вынуждены стоять в очередях на остановке по 40-50 минут. Вечером очереди скапливаются и в обратном направлении — на проспекте Просвещения. В областном комитете по транспорту пояснили утреннее ожидание заторами в час пик и пообещали, что по новому контракту на маршруте № 441 будет больше автобусов. Правда, действовать он начнет с января 2025 года. Пустить на маршрут автобусы большей вместимости, по словам чиновников, невозможно из-за того, что транспортная инфраструктура не приспособлена под такие большие машины.