Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

сев.

 741мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Страсти по автобусу. Женщина оттаскала пассажирку за несоблюдение очереди в Буграх

Страсти по автобусу. Женщина оттаскала пассажирку за несоблюдение очереди в Буграх

2 621
30 комментариев
Источник:

Жители одного из ЖК в Буграх во Всеволожском районе Ленобласти вынуждены выстаивать долгие очереди, чтобы попасть на автобус до Петербурга. Утром 17 декабря страсти на остановке накалились настолько, что дошло до рукоприкладства.

Около 7 часов утра у одной из пассажирок на остановке на Тихой улице, 1, сдали нервы, когда другая решила пролезть вперед очереди в автобус № 441, рассказала «Фонтанке» читательница. Когда попытка не пустить девушку в автобус провалилась, разгневанная женщина стала трясти ее за капюшон пуховика, пытаясь вытащить из салона. Попытки она сопроводила напоминанием про очередь и парой крепких слов.

Девушка оказалась более упертой, и вытащить ее на улицу не получилось. Зато из автобуса вышла другая пассажирка, видимо, не выдержавшая потасовки. Автобус уже явно был набит битком.

На ситуацию с общественным транспортом жители Бугров жалуются давно. С остановки на Тихой улице ходят два маршрута: № 441 до метро «Проспект Просвещения», который обслуживает «АТП „Барс-2“», и № 665 до «Девяткино» перевозчика «Пальмира». Второй добавили в прошлом феврале, но проблему транспортной доступности он не решил.

Как писали 47News, люди вынуждены стоять в очередях на остановке по 40-50 минут. Вечером очереди скапливаются и в обратном направлении — на проспекте Просвещения. В областном комитете по транспорту пояснили утреннее ожидание заторами в час пик и пообещали, что по новому контракту на маршруте № 441 будет больше автобусов. Правда, действовать он начнет с января 2025 года. Пустить на маршрут автобусы большей вместимости, по словам чиновников, невозможно из-за того, что транспортная инфраструктура не приспособлена под такие большие машины.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Ленинградская область Общественный транспорт Автобус
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
DanCitizen
31 минута
Мало построили, надо ещё пару ЖК в тех краях
Muzzy
24 минуты
Люди как люди, только транспортный вопрос испортил их
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Новости компаний
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
ТОП 5
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50