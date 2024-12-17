В Выборге мать нашла 12-летнего сына мертвым на шведской стенке

О случившемся полиции стало известно в восемь часов утра. Именно тогда жительница Выборга пришла будить сына. Как пояснила женщина в ходе беседы с сотрудниками, в последний раз она видела своего ребенка живым накануне около десяти вечера, когда тот пошел спать.