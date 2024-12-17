В Выборге мать нашла 12-летнего сына мертвым на шведской стенке

Правоохранительные органы Выборгского района Ленобласти проводят проверку по факту смерти 12-летнего школьника. Утром 17 декабря мама нашла его бездыханное тело на шведской стенке, шею опутывали петли снаряда.
О случившемся полиции стало известно в восемь часов утра. Именно тогда жительница Выборга пришла будить сына. Как пояснила женщина в ходе беседы с сотрудниками, в последний раз она видела своего ребенка живым накануне около десяти вечера, когда тот пошел спать.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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