Задумали покрасить стены? Предупреждаем: эти 5 цветов в интерьере выйдут из моды в 2025-м

Затеяли в следующем году ремонт и уже выбираете цвет для стен? Остановитесь на минуту! Некоторые оттенки, которые еще недавно считались модными, в 2025-м перестанут быть актуальными. Как и мебель с прямыми углами и единый стиль в интерьере. Подробнее о трендах в дизайне квартир рассказывают коллеги из Marie Claire и MyDecor.

Темно-синий

Темно-синий цвет долгое время оставался фаворитом как у профессионалов дизайна, так и у любителей. Особенно часто его использовали для оформления ванной комнаты.

Но этот оттенок начинает утрачивать свою популярность. Хотя пока неизвестно, какой цвет придет ему на смену, тренды уже указывают на то, что мода на темно-синий постепенно уходит.

Холодный синий уже не в моде Источник: Artjafara / iStock







Хотя синий цвет и обладает успокаивающими свойствами независимо от оттенка, теплые тона помогают создать более «мягкую» и уютную обстановку.

Фиолетовый

На протяжении 2024 года фиолетовый цвет занимал лидирующие позиции в интерьерных трендах. От мягкого лавандового до загадочного пурпурного — он добавлял утонченности любому пространству и создавал ощущение свежести.

Мода на фиолетовый прошла Источник: YKvision / iStock







Эпоха этого цвета, скорее всего, завершится. Но отдельные, менее распространенные оттенки фиолетового могут оставаться актуальными и в 2025 году.

Популярность набирают его приглушенные тона: они смотрятся благородно, сдержанно, но в то же время довольно необычно. Один из них — неяркий сливовый, который склоняется больше к теплому розовому, чем к холодному синему. Это насыщенный цвет, который может стать нетривиальным акцентом вашей кухни: он углубляет пространство, делает его сложнее, не перегружая его.

Шалфейно-зеленый

В 2025 году пыльно-голубой цвет, вероятно, станет достойной заменой популярного шалфейно-зеленого. Подобно своему предшественнику, этот нежный оттенок обладает успокаивающим эффектом и в то же время подходит тем, кто ценит светлую цветовую гамму.

Шалфейно-зеленый тоже не актуален Источник: Washdog / iStock







Пыльно-голубой цвет прекрасно впишется как в минималистичный, так и в классический стиль интерьера. Его универсальность позволяет использовать его для оформления как стен, так и текстиля или мебели.

Черный

Классические темные оттенки долгие годы ассоциировались с престижностью и элегантностью, но скоро утратят свою популярность.

Черный перестает ассоциироваться с элегантностью Источник: KatarzynaBialasiewicz / iStock







Однако это вовсе не означает, что интерьер в темных цветах станет признаком безвкусицы. Наоборот, специалисты по дизайну уже отмечают преимущества глубоких кофейных оттенков и теплого коричневого по сравнению с черным. Эти цвета обладают большей утонченностью и глубиной, чем привычный черный, который нередко выглядит слишком простым. Возможно, это один из тех редких случаев, когда новое действительно превосходит старое.

Холодный серый

Пожалуй, самая ощутимая утрата в интерьерной моде. Холодный серый, в отличие от фиолетового, который доминировал лишь в 2024 году, удерживал популярность на протяжении последних пяти лет. Однако дизайнеры сходятся во мнении: люди устали от строгих и холодных тонов.

Холодный серый тоже не в моде Источник: -slav- / iStock







Согласно принципам цикличности моды, их место должны занять теплые оттенки. Тем не менее спокойный теплый серый остается универсальным выбором для тех, кто предпочитает сдержанность и не стремится к радикальным экспериментам в оформлении интерьера.

Какие еще тренды в дизайне перестанут быть модными

Мебель с острыми углами и прямыми линиями

Кажется, эпоха строгих прямоугольных диванов и квадратных кресел постепенно сменяется другой: в современных интерьерах всё чаще появляются предметы мебели с плавными, округлыми очертаниями. Такие формы не только смягчают визуальное восприятие пространства, но и придают ему особую атмосферу уюта и близости к природным мотивам.

Люди устали от прямых линий и углов Источник: Liliia Lytvyn / iStock







На фоне этой тенденции четко очерченные минималистичные силуэты выглядят слишком холодными и формальными. Если вы уже приобрели мебель в сдержанном стиле, попробуйте добавить несколько деталей с плавными контурами — например, небольшое круглое зеркало или изящный торшер с изогнутой стойкой, чтобы сделать интерьер более дружелюбным и живым.

Единый стиль в интерьере

Единообразие интерьера уходит на задний план: сейчас дизайнеры всё чаще обращаются к эклектичным решениям, смешивая различные стили, фактуры и принты, чтобы придать пространству неповторимую индивидуальность и смысловую многослойность.

Этому интерьеру явно не хватает яркого акцента Источник: Artjafara / iStock







Даже популярный скандинавский стиль сегодня нередко оживляется яркими акцентами и насыщенными оттенками, нередко заимствованными из других культур. К примеру, колоритный ковер с орнаментом может выступить своеобразной «восточной приправой» и привнести тепло и энергетику в сдержанную скандинавскую обстановку.

Один металл

Приверженность единому материалу в оформлении — например, тотальному использованию полированной латуни — уже не считается актуальной. Вместо этого современные дизайнеры рекомендуют сочетать бронзу, медь и матовый никель. Это поможет добиться выразительной глубины и динамики в интерьере.

Однообразие металла всем наскучило Источник: projects3d / iStock







Если пространство уже обустроено, но хочется освежить его облик, попробуйте добавить разнообразия за счет разных материалов. Например, замените дверные ручки на изделия из различных металлов, установите черный матовый металлический смеситель и украсьте дом декоративными элементами из бронзы или меди.

Глянцевая стерильность

Идеально отполированные поверхности, ослепительно-белые кухни и стерильно чистые детали в интерьере сегодня воспринимаются как нечто безжизненное и холодное. На смену пришла тяга к фактуре, способной передать тактильное и визуальное тепло. В моде теперь матовые поверхности, натуральные ткани и детали, у которых есть легкая «шероховатость», придающая им индивидуальный характер.

Такой дизайн выглядит неживым Источник: sergei scherbak / iStock







Обратите внимание на текстиль с выразительной текстурой: шерстяные и бархатные подушки, льняные шторы, обивку букле или ковры с плотным ворсом. Одну из стен можно оформить рельефными обоями, использовать деревянные панели или фактурную штукатурку, чтобы создать интересный визуальный ритм.