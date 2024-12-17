7 незаметных признаков гипертонии: как распознать тихого убийцу

Перед тем как заниматься самолечением, прочитайте наш текст, а потом по необходимости обратитесь к врачу Источник: Алексей Волхонский / V1.RU







Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, часто называют тихим убийцей. Всё потому, что у этого заболевания редко бывают заметные симптомы, а еще его можно спутать с другими диагнозами. Как их распознать, мы спросили у врачей.

Почему гипертония — скрытый убийца

Многие из нас обращаются к врачу лишь тогда, когда чувствуют себя действительно плохо. Гипертония же часто протекает бессимптомно, и именно поэтому нужно регулярно измерять артериальное давление.

— Представьте себе врага, который тихо подкрадывается, незаметно разрушая ваше здоровье день за днем, — говорит врач-терапевт Елена Шураева. — Вы его не видите, не слышите, но он методично наносит удары по самым важным органам: сердцу, мозгу, почкам. Этот враг — скрытая гипертония, или маскированная гипертензия.

Елена Шураева — врач-терапевт, специалист в области организации здравоохранения, член Российского Научного медицинского общества терапевтов, Союза реабилитологов России, директор АНО «Центр здоровьесбережения БРИКС».

Особенно это касается тех, кому за 40, даже если вы чувствуете себя совершенно здоровыми. Хотя первые признаки гипертонии могут появиться и раньше.

— В последнее время достаточно часто гипертонию диагностируют у подростков, но основная возрастная группа — это люди в возрасте 30–40 лет. По большей степени это связано с нервным напряжением на работе, — отмечает терапевт Анна Цуканова.

Анна Цуканова — врач-диетолог, терапевт, врач превентивной медицины, сомнолог.

— Вся опасность гипертонической болезни заключается в том, что не все связывают ее симптомы с гипертонией, теряя драгоценное время, списывая всё на усталость, недомогание, неврологические заболевания, нарушение работы ЖКТ, — предупреждает диетолог Альфия Пятаева.

Альфия Пятаева — врач-диетолог клиники «Жемчужина Медикал».

Врач советует вовремя принять меры, потому что гипертоническая болезнь может прогрессировать и переходить в более тяжелую форму. Например, гипертония может повысить риск ишемической болезни сердца, инсульта и заболеваний почек.

7 незаметных признаков гипертонии

Молчаливого убийцу могут выдать некоторые симптомы: головокружения и головные боли, одышка, кровь из носа, боль в груди. Врачи выделяют 7 сигналов скрытой гипертонии, которые нельзя игнорировать.

Болит голова

Просыпаетесь с тупой, ноющей болью в затылке или вас мучают пульсирующие головные боли в течение дня? Это может быть не просто усталость, а крик вашего организма о помощи. Также внезапные приступы головокружения — еще один тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

— Головную боль в затылке и в висках можно принять за головную боль напряжения, — отмечает Альфия Пятаева. — При гипертонии бывают головокружения с возможными обмороками при резкой смене положения.

Звон в ушах, кровь из носа и «мушки»

Постоянный шум, звон или писк в ушах — не тот симптом, который можно игнорировать. Он может быть связан со скрытой гипертонией.

— Носовые кровотечения тоже не всегда безобидны. Они могут быть признаком повышенного давления, — предупреждает Елена Шураева.

— Мелькание «мушек» перед глазами может быть не только при повышенном, но и при пониженном давлении. Чаще идут к офтальмологу, опасаясь проблем с глазами, — добавляет Анна Цуканова.

Сердце колотится как бешеное

Чувствуете перебои в работе сердца, словно оно вот-вот выпрыгнет из груди? Это не просто волнение или стресс. Аритмия может быть признаком повышенного давления, отмечают врачи.

Одышка

Чувствуете, что стало тяжело дышать, словно пробежали марафон? Или вы задыхаетесь, поднимаясь по лестнице или при быстрой ходьбе по улице. Одышка — серьезный симптом, требующий внимания специалистов.

Лицо горит огнем

Приливы жара, краснота лица и шеи, пульсация в висках — ваш организм пытается вам что-то сказать про гипертонию. Прислушайтесь к нему!

— Покраснение лица, ощущение жара в период менопаузы женщины часто путают с приливами, — отмечает Анна Цуканова.

Частая тошнота

Приступы рвоты действительно могут быть одним из симптомов гипертонии, но не всегда основным.

— Часто люди думают: «Наверное, съел что-то не то, а может быть, желудок или желчный пузырь на что-то среагировали», — советует обратить внимание Анна Цуканова.

Усталость и бессонница

Постоянная усталость, слабость, желание лежать пластом — это не лень, а может быть признаком скрытой гипертонии.

— Слабость — одно из самых неспецифических проявлений гипертонии, — предупреждает Анна Цуканова. — Конечно же, чаще всего человек думает о том, что он просто устал.

Если вы замечали, что мучаетесь бессонницей, ворочаетесь с боку на бок, самое время провериться. Порой это не просто неприятность, а сигнал о проблемах с давлением.

Что сделать прямо сейчас

Не паникуйте, но и не откладывайте! Найдите ближайшую аптеку или медицинский центр и измерьте давление. Это простое действие может спасти вам жизнь.

— Если показатели повышены, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу. Только специалист может поставить диагноз и назначить правильное лечение, — предупреждает Елена Шураева.

— Советую всем держать дома портативный тонометр, особенно людям старше 40 лет, чтобы вовремя заподозрить начинающиеся проблемы с давлением, — рекомендует Анна Цуканова.