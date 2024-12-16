HBO выпустил тизер третьего сезона «Белого лотоса»

В ролике 3-го сезона можно увидеть совершенно новую группу отдыхающих, которые знакомятся с местной культурой Таиланда. Одной из знакомых героинь нового сезона станет Белинда — сотрудница гавайского отеля, которая приезжает в Азию по программе обмена. Ее роль исполняет Наташа Ротвелл.

В обширный актерский состав третьего сезона «Белого лотоса» также входят Паркер Поузи, Уолтон Гоггинс, Джейсон Айзекс, Мишель Монаган, Лесли Бибб, Дом Хетракул, Тайме Таптимтонг, Кристиан Фридель, Джулиан Костов, Моргана О'Райли, Лек Патравади, Шалини Пейрис, Кэрри Кун, Скотт Гленн, Франческа Корни, Николас Дюверней, Арнас Федоравичус, Патрик Шварценеггер, Эйми Лу Вуд, Сара Кэтрин Хук, Сэм Нивола и участница группы Blackpink Лиза.

Трейлер обещает погрузить персонажей в атмосферу ретритов и восточных духовных практик, но в одном из кадров мелькает пистолет.

Режиссером и автором сценария выступил Майк Уайт, поставивший оба прошлых сезона. Уайт намекнул, что третий сезон может стать «сатирическим и забавным взглядом на смерть, восточную религию и духовность».