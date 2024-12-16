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Общество HBO выпустил тизер третьего сезона «Белого лотоса»

HBO выпустил тизер третьего сезона «Белого лотоса»

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Телеканал HBO 16 декабря выпустил тизер-трейлер третьего сезона «Белого лотоса», премьера которого состоится 16 февраля.

В ролике 3-го сезона можно увидеть совершенно новую группу отдыхающих, которые знакомятся с местной культурой Таиланда. Одной из знакомых героинь нового сезона станет Белинда — сотрудница гавайского отеля, которая приезжает в Азию по программе обмена. Ее роль исполняет Наташа Ротвелл.

В обширный актерский состав третьего сезона «Белого лотоса» также входят Паркер Поузи, Уолтон Гоггинс, Джейсон Айзекс, Мишель Монаган, Лесли Бибб, Дом Хетракул, Тайме Таптимтонг, Кристиан Фридель, Джулиан Костов, Моргана О'Райли, Лек Патравади, Шалини Пейрис, Кэрри Кун, Скотт Гленн, Франческа Корни, Николас Дюверней, Арнас Федоравичус, Патрик Шварценеггер, Эйми Лу Вуд, Сара Кэтрин Хук, Сэм Нивола и участница группы Blackpink Лиза.

Трейлер обещает погрузить персонажей в атмосферу ретритов и восточных духовных практик, но в одном из кадров мелькает пистолет.

Режиссером и автором сценария выступил Майк Уайт, поставивший оба прошлых сезона. Уайт намекнул, что третий сезон может стать «сатирическим и забавным взглядом на смерть, восточную религию и духовность».

«Белый лотос» завоевал 15 премий «Эмми» за первые два сезона, в том числе за выдающийся мини-сериал за первый сезон.

Ранее звезду фильма «Холоп» Милоша Биковича убрали из актерского состава третьего сезона. В проекте он должен был сыграть русского учителя йоги в Таиланде, но МИД Украины выступил против участия российско-сербского актера в проекте.

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