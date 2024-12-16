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Происшествия ДТП на западе и востоке Петербурга заблокировали движение трамваев

ДТП на западе и востоке Петербурга заблокировали движение трамваев

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1 комментарий

На западе и на востоке Петербурга вечером 16 декабря случилось две аварии, заблокировавшие трамвайные пути. Одно ДТП произошло на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко, другое — у ТЦ «Континент» на Автово, передают читатели «Фонтанки».

Источник:

В Невском районе Петербурга движение трамваев перекрыли столкнувшиеся такси и автобус. Автомобили, вероятно, влетели друг в друга при повороте. ДТП привело к бордовому цвету на картах.

Источник:

На западе города водитель легковушки выехал выехал на трамвайные пути, чтобы объехать пробку, делится наш читатель. Однако на путях автомобиль застрял, что привело к остановке движения трамвая.

Источник:

«Образовалась пробка из трамваев», — рассказывает очевидец.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», на данный момент движение трамваев осуществляется в штатном режиме.

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Комментарии
1
Wiring
12 минут
На, Автово - так надо было ..
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