ДТП на западе и востоке Петербурга заблокировали движение трамваев

На западе и на востоке Петербурга вечером 16 декабря случилось две аварии, заблокировавшие трамвайные пути. Одно ДТП произошло на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко, другое — у ТЦ «Континент» на Автово, передают читатели «Фонтанки».

В Невском районе Петербурга движение трамваев перекрыли столкнувшиеся такси и автобус. Автомобили, вероятно, влетели друг в друга при повороте. ДТП привело к бордовому цвету на картах.

На западе города водитель легковушки выехал выехал на трамвайные пути, чтобы объехать пробку, делится наш читатель. Однако на путях автомобиль застрял, что привело к остановке движения трамвая.