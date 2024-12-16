Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 733мм 94%
Подробнее
9 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Сколько стоит убрать снег
Чем угощает Псков
Курсы ЖКХ для чайников
Кто кормит наших зверей
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Ужасный запах». Лайнер со 100 свиньями экстренно сел на Бермудах

«Ужасный запах». Лайнер со 100 свиньями экстренно сел на Бермудах

714
2 комментария

Крепкий аромат от 100 свиней вынудил авиалайнер, летевший из Амстердама в Мехико, экстренно приземлиться на Бермудских островах, чтобы пассажиры могли подышать свежим воздухом, пишет The Daily Mail.

Как сообщает газета от 16 декабря, на борту самолета находились 259 пассажиров, а также сотня свиней, размещенных в багажном отсеке. В ходе полета, предположительно из-за неправильного размещения грузового контейнера, запах от животных начал просачиваться в салон и даже в кабину пилотов. Он был настолько сильным, что капитан принял решение о незапланированной посадке.

После приземления пассажиры и экипаж отправились в гостиницы, а самолет начали проветривать. Потребовалось 30 часов, чтобы он был готов продолжить путь в Мексику.

Свиньи, в свою очередь, этим рейсом дальше не полетели — их оставили на острове под наблюдением ветеринаров. Через два дня животных отправили в пункт назначения другим рейсом. Об их дальнейшей судьбе ничего не сообщается.

«Мы стремимся обеспечить комфорт всех посетителей острова — независимо от того, ходят они на двух ногах или на четырех», — заявили журналистам представители аэропорта Бермудских островов.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Су Люк Ын
6 минут
за то Нас во все Цивилизованные страны без некой Визы пускают!
Гость
8 минут
Интересные аллегории ))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Новости компаний
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35