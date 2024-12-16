«Ужасный запах». Лайнер со 100 свиньями экстренно сел на Бермудах

Крепкий аромат от 100 свиней вынудил авиалайнер, летевший из Амстердама в Мехико, экстренно приземлиться на Бермудских островах, чтобы пассажиры могли подышать свежим воздухом, пишет The Daily Mail.

Как сообщает газета от 16 декабря, на борту самолета находились 259 пассажиров, а также сотня свиней, размещенных в багажном отсеке. В ходе полета, предположительно из-за неправильного размещения грузового контейнера, запах от животных начал просачиваться в салон и даже в кабину пилотов. Он был настолько сильным, что капитан принял решение о незапланированной посадке.

После приземления пассажиры и экипаж отправились в гостиницы, а самолет начали проветривать. Потребовалось 30 часов, чтобы он был готов продолжить путь в Мексику.

Свиньи, в свою очередь, этим рейсом дальше не полетели — их оставили на острове под наблюдением ветеринаров. Через два дня животных отправили в пункт назначения другим рейсом. Об их дальнейшей судьбе ничего не сообщается.

«Мы стремимся обеспечить комфорт всех посетителей острова — независимо от того, ходят они на двух ногах или на четырех», — заявили журналистам представители аэропорта Бермудских островов.