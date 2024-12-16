В Красносельском районе в 2026 году построят детский сад на 170 детей с соляной комнатой

В Красносельском районе началось строительство детского сада на 170 детей. Как сообщают в холдинге Setl Group, сдать объект планируют во втором квартале 2026 года.

Третий детский садик в ЖК «Солнечный город. Резиденции» рассчитан на восемь групп детей в возрасте от полутора до семи лет. Внутри садика помимо игровых комнат будут находиться спальни, залы для музыки и физкультуры, кабинеты для кружков, бассейн и соляная комната. В озелененном дворе садика появятся площадки для прогулок, игр и спорта.