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Строительство В Красносельском районе в 2026 году построят детский сад на 170 детей с соляной комнатой

В Красносельском районе в 2026 году построят детский сад на 170 детей с соляной комнатой

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В Красносельском районе началось строительство детского сада на 170 детей. Как сообщают в холдинге Setl Group, сдать объект планируют во втором квартале 2026 года.

Третий детский садик в ЖК «Солнечный город. Резиденции» рассчитан на восемь групп детей в возрасте от полутора до семи лет. Внутри садика помимо игровых комнат будут находиться спальни, залы для музыки и физкультуры, кабинеты для кружков, бассейн и соляная комната. В озелененном дворе садика появятся площадки для прогулок, игр и спорта.

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