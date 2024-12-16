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Общество Умер председатель избиркома Калининского района Константин Степанов, который участвовал в СВО

Умер председатель избиркома Калининского района Константин Степанов, который участвовал в СВО

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О смерти председателя территориальной избирательной комиссии № 11 Калининского района Константина Степанова сообщили в горизбиркоме 16 декабря. Там рассказали, что Степанов скончался на 45-м году жизни в результате внезапной тяжелой болезни.

«Константин Геннадьевич всегда был волевым, вдумчивым и целеустремленным человеком. Он проработал в избирательной системе больше 11 лет, зарекомендовав себя компетентным и мудрым руководителем, профессионалом, преданным выбранному делу», — заявили в избиркоме.

С ноября 2023 года по май 2024-го Степанов ездил на СВО в качестве добровольца. О своем участии в боевых действиях в составе «фанатской» бригады «Эспаньола» он рассказывал «Фонтанке».

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