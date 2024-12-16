Материнская компания британской почты Royal Mail продана чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому. Сделку одобрило правительство Великобритании, сообщает BBC.
Как передаёт вещательная корпорация 16 декабря, сделка на сумму 3,6 млрд фунтов с EP Group Даниэля Кретинского была одобрена после заключения «юридически обязывающих» соглашений.
В частности, правительство страны сохранит за собой так называемую «золотую акцию», которая позволит одобрять или отклонять любые значительные изменения в структуре владения Royal Mail, местоположении штаб-квартиры и её налоговой резиденции. Кроме того, нового владельца обязали и дальше придерживаться принципа «одна цена — в любую точку» и осуществлять доставку писем шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, и посылок — с понедельника по пятницу.
В последние годы объёмы работы Royal Mail падают — число отправляемых писем в Великобритании сократилось вдвое по сравнению с 2011 годом, и почта начала демонстрировать серьёзные убытки. Кретинский пообещал сделать Royal Mail современным почтовым оператором с высоким качеством услуг и продуктов.
Миллиардер также владеет 27% футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед», 10% сети супермаркетов Sainsbury's и газотранспортной компанией, которая продолжает поставлять сокращённые объёмы российского газа в Европу с согласия ЕС.
Royal Mail — это символ британской почты, история которой насчитывает более 500 лет. Компания известна своими красными почтовыми ящиками и фургонами, которые стали частью национальной идентичности Великобритании. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, а её услуги охватывают как внутренние, так и международные направления.
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