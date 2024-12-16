Британскую почту продали миллиардеру, который поставляет российский газ в Европу

В частности, правительство страны сохранит за собой так называемую «золотую акцию», которая позволит одобрять или отклонять любые значительные изменения в структуре владения Royal Mail, местоположении штаб-квартиры и её налоговой резиденции. Кроме того, нового владельца обязали и дальше придерживаться принципа «одна цена — в любую точку» и осуществлять доставку писем шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, и посылок — с понедельника по пятницу.