В Калининском районе в 2025 году откроется новый детский садик на 280 детей

На улице Академика Константинова в Калининском районе ввели в эксплуатацию детский садик на 20 мест. Как сообщает Группа компаний «ТРЕСТ», объект станет дошкольным отделением ГБОУ школы № 71 Калининского района. Впервые он примет малышей в возрасте от полутора до шести лет в 2025 году.

В трехэтажном здании садика в ЖК «Наука» помимо 16 групповых помещений также оборудованы залы для занятий физкультурой и музыкой, бассейн и соляная пещера. В нескольких группах, кроме ясельных, есть подиумы с выкатными кроватками, выступающие как дополнительное место для игр.