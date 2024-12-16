Петербуржцев приглашают на бесплатную дегустацию редких блюд корейской кухни

В арт-пространстве Lumion (Кожевенная линия, 30) 21 декабря пройдет дегустация редких блюд корейской кухни и мультимедийная выставка «Одна судьба: история одного рецепта», а также показ спектакля «Одна судьба — отпущение». Организаторы — Корейский культурный центр «Нан» и ресторан корейской кухни «Кореана». Вход свободный, по регистрации. 16+

Со кимчи Источник: предоставлено организаторами







«Одна судьба: история одного рецепта» — это проект корейского культурного центра «Нан», который готовился в течение года. Команда центра по крупицам собирала редкие рецепты и воспоминания о кухне корё сарам этнических корейцев, предки которых были переселены на территории советских республик с Дальнего Востока. На дегустации (начало в 17:00) можно будет бесплатно попробовать 18 блюд, восстановленные бренд-шефами ресторанов «Кореана» Евгением Кимом и Дмитрием Цоем: например, корейские щи серяги тямури, баклажаны хе, кровяную колбасу сунде, аутентичные соленья чанмитике, праздничный рисовый хлеб чартоги, картофельный квас камди и другие уникальные блюда корё сарам. К слову, все найденные и восстановленные рецепты блюд войдут в книгу «Одна судьба — история одного рецепта», которая выйдет в 2025 году.

Мультимедийная выставка также связана с темой корё сарам: на интерактивных полотнах можно будет увидеть людей — хранителей этих рецептов и ознакомиться с историей и гастрономическими традициями корё сарам.

Семья корё сарам фотографируется Источник: предоставлено организаторами





