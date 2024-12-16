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Политика Рябков: в БРИКС не намерены посягать на доллар

Рябков: в БРИКС не намерены посягать на доллар

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21 комментарий

Замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что страны-участницы объединения не намерены посягать на доллар и готовы сообщить об этом избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает ТАСС.

«Мы готовы объяснять и Трампу, и кому угодно, что мы не посягаем на доллар. Мы делаем выводы из той безответственной и фундаментально ошибочной политики, которую Вашингтон при сменявших друг друга администрациях, не исключая и первую администрацию господина Трампа, проводил в этой сфере», — заявил Рябков.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что Россия уже свыклась с тем фактом, что США, вне зависимости от того, республиканцы или демократы занимают Белый дом, предпочитают действовать исключительно через угрозы. Как заявил Рябков, США разучились договариваться, и добавил, что Россия скоро сможет убедиться в том, действительно ли избранный 47-й президент США Дональд Трамп будет придерживаться «политики сделок», о которой говорит.

Напомним, в конце октября президенту России Владимиру Путину показали символическую «купюру БРИКС» на саммите организации в Казани. Глава РФ заявил, что вопрос создания единой валюты стран БРИКС еще не рассматривается, он пока не созрел. По словам президента, Россия не борется с долларом, но ищет альтернативы. Несмотря на это, 30 ноября избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать собственную валюту и не поддерживать другую валюту для замены «могучего доллара США». Политик пригрозил стопроцентной пошлиной.

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Комментарии
21
Акакий Б.
48 минут
Вы нас неправильно поняли,просим прощения.
Snow*
44 минуты
таки сначала как обычно - громкие пафосные заявления, а потом как всегда - испуганные извинения, мол вы нас не так поняли. Рабско-гопническая психология
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