Суд в Петербурге прекратил дело рэпера Toxi$. В его треках не нашли пропаганду наркотиков

Невский районный суд Петербурга прекратил производство по делу о пропаганде наркотиков в треках рэпера Toxi$ (он же Андрей Смелянский). В его песнях пропаганду запрещенных веществ не нашли, сообщает руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале в понедельник, 16 декабря.

Речь шла о песнях «Мой счет», «ХО» и «iCant». В ходе допроса эксперт ЭКЦ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти заявил, что текст «iCant» не содержит высказываний, содержащих побуждение к употреблению наркотиков. То же самое касается треков «Мой счет» и «ХО». Там говорится о запрещенных веществах, но без выражения положительной оценки.

«При этом имеющиеся в материалах дела пояснения специалиста — врача психиатра-нарколога — суд не принял во внимание, так как врач не обладает специальными познаниями в области лингвистики, в связи с чем ответы на поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний», — поясняет Дарья Лебедева.

Отметим, что пропаганду наркотиков в песнях рэпера обнаружили полицейские и специалисты наркологической больницы. О деле в отношении Toxi$, поступившем в суд, руководитель пресс-службы судов писала в апреле этого года. Тогда вместе с треками Toxi$ пропаганду запрещенных веществ усмотрели в песнях легенды советского андеграунда Алексея Вишни.

В мае суд оштрафовал Вишню на 5 тысяч рублей. Пропаганду увидели в композиции «Шприц», которая спустя 35 лет после написания стала трендом в TikTok. Запись была растиражирована в 1991 году государственной фирмой «Мелодия». В песне есть такие слова, как «приход» и «улет», а также упоминаются препараты «пэроздимедрол» и «барбитурат».