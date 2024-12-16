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Общество Суд в Петербурге прекратил дело рэпера Toxi$. В его треках не нашли пропаганду наркотиков

Суд в Петербурге прекратил дело рэпера Toxi$. В его треках не нашли пропаганду наркотиков

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8 комментариев

Невский районный суд Петербурга прекратил производство по делу о пропаганде наркотиков в треках рэпера Toxi$ (он же Андрей Смелянский). В его песнях пропаганду запрещенных веществ не нашли, сообщает руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале в понедельник, 16 декабря. 

Речь шла о песнях «Мой счет», «ХО» и «iCant». В ходе допроса эксперт ЭКЦ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти заявил, что текст «iCant» не содержит высказываний, содержащих побуждение к употреблению наркотиков. То же самое касается треков «Мой счет» и «ХО». Там говорится о запрещенных веществах, но без выражения положительной оценки. 

«При этом имеющиеся в материалах дела пояснения специалиста — врача психиатра-нарколога — суд не принял во внимание, так как врач не обладает специальными познаниями в области лингвистики, в связи с чем ответы на поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний», — поясняет Дарья Лебедева.

Отметим, что пропаганду наркотиков в песнях рэпера обнаружили полицейские и специалисты наркологической больницы. О деле в отношении Toxi$, поступившем в суд, руководитель пресс-службы судов писала в апреле этого года. Тогда вместе с треками Toxi$ пропаганду запрещенных веществ усмотрели в песнях легенды советского андеграунда Алексея Вишни. 

В мае суд оштрафовал Вишню на 5 тысяч рублей. Пропаганду увидели в композиции «Шприц», которая спустя 35 лет после написания стала трендом в TikTok. Запись была растиражирована в 1991 году государственной фирмой «Мелодия». В песне есть такие слова, как  «приход» и «улет», а также упоминаются препараты «пэроздимедрол» и «барбитурат».

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Комментарии
8
Су Люк Ын
1 час
добрая Новость!
Гость
1 час
настучавших полицаев привлекут за ложный донос?
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