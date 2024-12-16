Петербуржцев проведут в недоступный великокняжеский особняк

Дворец Александра Михайловича Романова не то чтобы недоступен, но в последние сто с лишним лет доступен в основном спортсменам и их преподавателям. Не упустим возможность побывать в этом особняке 20 или 28 декабря вместе с ДК Лурье. 16+

Источник: A.Savin, Википедия







Речь, конечно, о здании, в котором уже давно располагается университет физкультуры и спорта имени П. Ф. Лесгафта. В справочниках особняк называют и «дворец Великого князя Александра Михайловича, и „дворец Великой княгини Ксении Александровны“. Он и был подарен им обоим, к свадьбе. Почти в то же время Лесгафт организовал в Петербурге временные курсы для приготовления руководительниц физического воспитания и игр. Курс вскоре стали высшими. Их основатель, конечно, и подумать не мог, что они обоснуются во дворце — да и не дожил до этого.

И вот, «физкультурная» история дворца уже раз в пять дольше «великокняжеской», и на его, дворца, примере можно рассказывать историю страны. В этом поможет весь участок от Мойки до Декабристов: у него были «прелюбопытнейшие» владельцы, подчеркивают в ДК Лурье. И упоминают участников Великого посольства Петра I, смолянок с портретов Левицкого, несчастную супругу Григория Орлова, а также Демидовых, Воронцовых, Лобановых-Ростовских.