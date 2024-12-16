Бренд минеральной воды Perrier оказался на грани исчезновения

Французскому бренду Perrier грозит закрытие, поскольку производитель может лишиться маркировки природной минеральной воды. Как сообщает 16 декабря газета Monde, причина кроется в постоянно снижающемся качестве продукта.

Издание в материале опирается на конфиденциальный отчет регионального агентства здравоохранения во Франции (ARS), в котором говорится об итогах инспекции на единственном заводе по розливу воды бренда. Специалисты пришли к выводу, что компания Nestlé Waters, которой принадлежит Perrier, должна рассмотреть вопрос о прекращении производства минералки из-за снижающегося качества воды и вирусологического риска.

Будет ли компания продавать минеральную воду под брендом Perrier — зависит от решения префектуры департамента о продлении лицензии на эксплуатацию источника. Оно может быть вынесено уже в первой половине года, отмечает Monde.