Саша ищет добрых людей. Петербургский фонд «Помощь» и актриса Александра Бортич запустили предновогоднюю благотворительную акцию

БФ «Помощь» оказывает поддержку взрослым и детям, которым необходимо дорогостоящее лечение, малообеспеченным, инвалидам, а также тем, кто в силу своих особенностей не способен самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

«Вот и сейчас Саша находится в поиске, но не самых талантливых, а самых добрых и отзывчивых людей», — говорят в фонде.

Принять участие в акции просто: необходимо зайти на страницу фонда и сделать пожертвование. 30 декабря в 10 часов в прямом эфире в сообществе БФ «Помощь» в соцсети состоится розыгрыш среди тех, кто сделал пожертвование, — с помощью генератора случайных чисел будет выбран победитель. Для него Саша Бортич запишет личное видеопоздравление с Новым годом.

«Я уверена, что в каждом из нас есть доброта и желание поддерживать тех, кому плохо. Все вместе мы сможем создать праздник, подарить то, что человеку необходимо, дать ему надежду на здоровое будущее. Совершив пожертвование на сайте благотворительного фонда „Помощь“, вы даете надежду тому, кому она нужна больше всего. Давайте дарить добро в Новый год!» — сказала актриса.