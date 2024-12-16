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Промышленный Петербург
Доброе дело Саша ищет добрых людей. Петербургский фонд «Помощь» и актриса Александра Бортич запустили предновогоднюю благотворительную акцию

Саша ищет добрых людей. Петербургский фонд «Помощь» и актриса Александра Бортич запустили предновогоднюю благотворительную акцию

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3 комментария

Петербургский благотворительный фонд «Помощь» и российская актриса Александра Бортич запустили совместную предновогоднюю акцию, цель которой помочь нуждающимся.

БФ «Помощь» оказывает поддержку взрослым и детям, которым необходимо дорогостоящее лечение, малообеспеченным, инвалидам, а также тем, кто в силу своих особенностей не способен самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

Фонд запустил предновогоднюю акцию, чтобы собрать средства на нужды своих подопечных. К ней присоединилась актриса Саша Бортич.

В 2020 году она снялась в короткометражном фильме «Саша ищет таланты», где сыграла роль девушки-блогера, которая ищет талантливых людей.

«Вот и сейчас Саша находится в поиске, но не самых талантливых, а самых добрых и отзывчивых людей», — говорят в фонде.

Принять участие в акции просто: необходимо зайти на страницу фонда и сделать пожертвование. 30 декабря в 10 часов в прямом эфире в сообществе БФ «Помощь» в соцсети состоится розыгрыш среди тех, кто сделал пожертвование, — с помощью генератора случайных чисел будет выбран победитель. Для него Саша Бортич запишет личное видеопоздравление с Новым годом.

«Я уверена, что в каждом из нас есть доброта и желание поддерживать тех, кому плохо. Все вместе мы сможем создать праздник, подарить то, что человеку необходимо, дать ему надежду на здоровое будущее. Совершив пожертвование на сайте благотворительного фонда „Помощь“, вы даете надежду тому, кому она нужна больше всего. Давайте дарить добро в Новый год!» — сказала актриса.

Акция продлится по 30 декабря включительно, до самого начала розыгрыша.

Петербургский Благотворительный фонд «Помощь» с 2021 года оказывает поддержку детям и взрослым в борьбе с тяжёлыми заболеваниями, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Подопечные фонда — жители из различных регионов России.

Задачи фонда:

— осуществление благотворительной деятельности, направленной на эффективную помощь детям и взрослым с оформленной инвалидностью;

— улучшение качества жизни и здоровья социально незащищённых категорий граждан;

— улучшение материального положения социально незащищённых категорий граждан;

— увеличение количества граждан, вылеченных от серьёзных заболеваний;

— увеличение продолжительности жизни неизлечимо больных.

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Комментарии
3
Kirill77
52 минуты
так Бортич или Ботич, журналисты Фонтанки? Вы совсем не проверяете тексты??
Гость
46 минут
Можно асада привлечь,пускай тонну выделит.
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