Путин: Россия не может до бесконечности повышать военные расходы

Владимир Путин заявил, что Россия не может до бесконечности повышать военные расходы, потому что должны развиваться и другие сферы страны. Слова президента РФ прозвучали в понедельник, 16 декабря, во время расширенного заседания Министерства обороны. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин, траты на укрепление обороноспособности страны выросли до 6,3% — это на 2,5% больше, чем было раньше. В связи с этим глава РФ объяснил, что деньги необходимо использовать рационально, обеспечивая прежде всего социальные гарантии военнослужащим и эффективную деятельность оборонно-промышленного комплекса страны. При этом Путин заметил, что денежные средства должны вкладываться и в другие сферы жизни.

«Для того чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства — экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение — развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти (военные. — Прим. ред.) расходы мы тоже не можем», — подчеркнул президент РФ.

По его словам, государство и российский народ делают всё возможное, чтобы поддержать вооруженные силы в выполнении задач, стоящих перед страной.