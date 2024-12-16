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Промышленный Петербург
Власть Путин: Россия не может до бесконечности повышать военные расходы

Путин: Россия не может до бесконечности повышать военные расходы

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36 комментариев

Владимир Путин заявил, что Россия не может до бесконечности повышать военные расходы, потому что должны развиваться и другие сферы страны. Слова президента РФ прозвучали в понедельник, 16 декабря, во время расширенного заседания Министерства обороны. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин, траты на укрепление обороноспособности страны выросли до 6,3% — это на 2,5% больше, чем было раньше. В связи с этим глава РФ объяснил, что деньги необходимо использовать рационально, обеспечивая прежде всего социальные гарантии военнослужащим и эффективную деятельность оборонно-промышленного комплекса страны. При этом Путин заметил, что денежные средства должны вкладываться и в другие сферы жизни.

«Для того чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства — экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение — развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти (военные. — Прим. ред.) расходы мы тоже не можем», — подчеркнул президент РФ.

По его словам, государство и российский народ делают всё возможное, чтобы поддержать вооруженные силы в выполнении задач, стоящих перед страной.

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Комментарии
36
Заливщик голосовых планок
1 час
Да ну! Всего-то треть бюджета пока на танчики расходуется! Так Министр Обороны рассказывал!
hedgehog_
1 час
ведь можно и так истолковать великогомыслителя россиянам пора скидываться еще больше
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