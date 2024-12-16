В аэропорту Пулково задерживаются несколько рейсов

Часть пассажиров не может улететь из Петербурга — рейсы в Калининград, Иркутск, Ульяновск, Чебоксары, Новосибирск и Оренбург задерживаются. Информацию о вылетах «Фонтанка» уточнила в понедельник, 16 декабря, у пресс-службы Пулково.

«Рейсы в Иркутск, Ульяновск, Чебоксары и Новосибирск задержаны по причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорт, рейс в Оренбург задержан из-за метеоусловий в аэропорту Оренбурга. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, обеспечивая выполнение рейсов согласно расписанию», — объяснили в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что рейс в Калининград задерживается из-за плохой погоды в принимающем городе. Как передают в Северо-Западной транспортной прокуратуре, из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Храброво, расположенном в Калининграде, также задержаны на вылет 6 рейсов в Москву и Петербург

«Калининградская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им комплекса услуг, предусмотренных авиационными правилами», — отметили в сообщении.