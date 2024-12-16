Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 733мм 94%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Сколько стоит убрать снег
Чем угощает Псков
Кто кормит наших зверей
Платить лицом в метро
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Промышленный Петербург
Афиша Plus В Екатерингофской библиотеке бесплатно расскажут о шляпках эпохи Возрождения и дадут их примерить

В Екатерингофской библиотеке бесплатно расскажут о шляпках эпохи Возрождения и дадут их примерить

662
Написать комментарий

Как была причесана златовласая Лаура? Чем украшала свою голову королева Марго? В какой шляпке выезжала на охоту принцесса Клевская? 20 декабря узнаем об этом на лекции «Шляпки и прически эпохи Возрождения от прекрасной Беатриче до Елизаветы Тюдор». Бесплатно. 16+

Изабелла Французская на одной из средневековых миниатюр изображена в головном уборе, который сразу сообщал зрителю, кто тут королевских кровей. Атур, похожая на шпиль башни шляпа-конус, у Изабеллы едва ли не в метр высотой. У придворных дам атуры тоже впечатляющие, но меньше. Дамам требовалась известная ловкость в ношении этого убора: на упомянутой миниатюре Изабелла и придворные — на конях, так что нужно было не только удерживаться в седле, но и величественно удерживать на голове конструкцию.

Не все очень высокие головные уборы остались в Средних веках. Например, бигудены, названные по местности во французской Бретани, начинали свою историю как просто высокие белые чепцы, покрытые ажурной вышивкой. А к началу XXI века доросли до этакого «сахарного» столбика высотой в 35 см.

Исследователь истории костюма Софья Тютелева изучала в Европейском университете в Санкт-Петербурге костюмы, которые использовались в западноевропейских старинных городских театрализованных представлениях. Сейчас костюмы из салона Софьи арендуют для съемок фильмов и для фестивалей реконструкции. На лекции 20 декабря в библиотеке «Екатерингофская» (ул. Циолковского, д. 7) что-то можно будет даже примерить.

Регистрация на лекцию — по телефону библиотеки или по ссылке. Начало в 18:30.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Новости компаний
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
ТОП 5
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50