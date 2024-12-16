В Екатерингофской библиотеке бесплатно расскажут о шляпках эпохи Возрождения и дадут их примерить

Как была причесана златовласая Лаура? Чем украшала свою голову королева Марго? В какой шляпке выезжала на охоту принцесса Клевская? 20 декабря узнаем об этом на лекции «Шляпки и прически эпохи Возрождения от прекрасной Беатриче до Елизаветы Тюдор». Бесплатно. 16+









Изабелла Французская на одной из средневековых миниатюр изображена в головном уборе, который сразу сообщал зрителю, кто тут королевских кровей. Атур, похожая на шпиль башни шляпа-конус, у Изабеллы едва ли не в метр высотой. У придворных дам атуры тоже впечатляющие, но меньше. Дамам требовалась известная ловкость в ношении этого убора: на упомянутой миниатюре Изабелла и придворные — на конях, так что нужно было не только удерживаться в седле, но и величественно удерживать на голове конструкцию.

Не все очень высокие головные уборы остались в Средних веках. Например, бигудены, названные по местности во французской Бретани, начинали свою историю как просто высокие белые чепцы, покрытые ажурной вышивкой. А к началу XXI века доросли до этакого «сахарного» столбика высотой в 35 см.

Исследователь истории костюма Софья Тютелева изучала в Европейском университете в Санкт-Петербурге костюмы, которые использовались в западноевропейских старинных городских театрализованных представлениях. Сейчас костюмы из салона Софьи арендуют для съемок фильмов и для фестивалей реконструкции. На лекции 20 декабря в библиотеке «Екатерингофская» (ул. Циолковского, д. 7) что-то можно будет даже примерить.