Петербуржец показал мастер-класс, как упаковать в «Дастер» 84 ёлки. В полиции не оценили

В Курортном районе Петербурга мужчина попался на незаконной вырубке почти сотни ёлок. Необходимых документов на заготовку деревьев у него не оказалось, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области 16 декабря.

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Нарушителя заметили около 12:30 у леса на Пухтоловской дороге в Зеленогорске. 30-летний мужчина спешно загружал в салон автомобиля мешок со свежеспиленными деревьями, когда попался на глаза сотрудникам Росгвардии. Судя по опубликованным фото, при себе у него также было две пилы.

Всего мужчина срубил 84 дерева для дальнейшей продажи. Документов, разрешающих вырубку, он предъявить не смог. Дальнейший маршрут горе-предприниматель проложил до отдела полиции. Размер причиненного ущерба еще предстоит оценить специалистам.

Как бесплатно и законно срубить ёлку в лесу, «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала здесь. Сделать это можно в любом из 19 лесничеств Ленинградской области. Максимально близкие к Петербургу — Всеволожское, Ломоносовское, Гатчинское, Рощинское и Тосненское лесничества. Полный их список с контактной информацией, адресами и графиком работы размещен на официальных сайтах Ленобллеса и комитета по природным ресурсам Ленобласти.