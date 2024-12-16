Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 733мм 94%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Сколько стоит убрать снег
Чем угощает Псков
Кто кормит наших зверей
Платить лицом в метро
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Промышленный Петербург
Общество Петербуржец показал мастер-класс, как упаковать в «Дастер» 84 ёлки. В полиции не оценили

Петербуржец показал мастер-класс, как упаковать в «Дастер» 84 ёлки. В полиции не оценили

3 078
16 комментариев

В Курортном районе Петербурга мужчина попался на незаконной вырубке почти сотни ёлок. Необходимых документов на заготовку деревьев у него не оказалось, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области 16 декабря.

+1

Нарушителя заметили около 12:30 у леса на Пухтоловской дороге в Зеленогорске. 30-летний мужчина спешно загружал в салон автомобиля мешок со свежеспиленными деревьями, когда попался на глаза сотрудникам Росгвардии. Судя по опубликованным фото, при себе у него также было две пилы.

Всего мужчина срубил 84 дерева для дальнейшей продажи. Документов, разрешающих вырубку, он предъявить не смог. Дальнейший маршрут горе-предприниматель проложил до отдела полиции. Размер причиненного ущерба еще предстоит оценить специалистам.

Как бесплатно и законно срубить ёлку в лесу, «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала здесь. Сделать это можно в любом из 19 лесничеств Ленинградской области. Максимально близкие к Петербургу — Всеволожское, Ломоносовское, Гатчинское, Рощинское и Тосненское лесничества. Полный их список с контактной информацией, адресами и графиком работы размещен на официальных сайтах Ленобллеса и комитета по природным ресурсам Ленобласти.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD9
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
1 час
одно дерево 30 тыщ 84х30000=2520000 дастера не хватит, вроде
Гость
1 час
30-летний.....прошу прощения ,но фото ему лет 50👀(никого не хочу оскорбить)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Новости компаний
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
Новости компаний
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
ТОП 5
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50