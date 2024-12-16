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Промышленный Петербург
Общество Произошел сбой. В СПбГУ сообщили об атаке на виртуальные серверы вуза

Произошел сбой. В СПбГУ сообщили об атаке на виртуальные серверы вуза

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2 комментария

Сайт Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) не работает. Неизвестные атаковали виртуальные серверы вуза. Об этом днем 16 декабря сообщили в официальной группе университета во «ВКонтакте».

«Неизвестные произвели атаку на виртуальные серверы СПбГУ, после чего произошёл сбой в работе локальной вычислительной сети и серверной инфраструктуры», — уточнили в вузе.

Источник:

Сейчас, как подчеркнули в университете, нет доступа к некоторым информационным системам и сервисам СПбГУ. Там также отметили, что восстановить серверную инфраструктуры планируют в течение сегодняшнего дня.

«Сотрудники Управления по информационной защите и кибербезопасности проводят расследование», — добавили в высшем учебном заведении.

Проректор по безопасности Дмитрий Грязнов по факту порчи государственного имущества направил обращение правоохранителям.

Похожая ситуация с сервисами университета уже случилась почти год назад. 8 февраля прошлого года, в день 300-летия со дня основания СПбГУ, в вузе перестала работать внутренняя информационная система. Тогда выяснилось, что сбой в работе локальной вычислительной сети и серверов произошел также из-за «действий неустановленных лиц».

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Комментарии
2
Гость
9 минут
"Сотрудники Управления по информационной защите и кибербезопасности" нанимаются для того, чтобы таких ситуаций не случалось, а не для того, чтобы проводить "расследование"
Гость
6 минут
это Смур, инфа сотка!
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