«За самоотверженную попытку преодоления законов физики». МЧС наградило фотографа, который снимал, как провалился под лёд

Фотограф из Воронежа удостоился Почетной грамоты после публикации видео, как он проваливается под лед. Сотрудники МЧС наградили его грамотой за «самоотверженную попытку преодоления законов физики и здравого смысла», сообщает 16 декабря МЧС Воронежской области.

Источник: МЧС Воронежской области







В грамоте также сказано, что мужчина проявил отвагу в проверке первого тонкого льда, а также подал личный пример горожанам, демонстрирующий, как не надо поступать.

Фотограф вел прямой эфир в соцсетях, катаясь на коньках по тонкому льду в районе посёлка Рыбачий. В какой-то момент лёд треснул, мужчина провалился и начал звать на помощь. Местные жители спасли его, но он провалился и во второй раз.

«Я — бессмертный», — сказал мужчина и возмутился комментариями в соцсетях, где о нем крайне нелестно отзывались.