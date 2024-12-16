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Общество «За самоотверженную попытку преодоления законов физики». МЧС наградило фотографа, который снимал, как провалился под лёд

«За самоотверженную попытку преодоления законов физики». МЧС наградило фотографа, который снимал, как провалился под лёд

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6 комментариев

Фотограф из Воронежа удостоился Почетной грамоты после публикации видео, как он проваливается под лед. Сотрудники МЧС наградили его грамотой за «самоотверженную попытку преодоления законов физики и здравого смысла», сообщает 16 декабря МЧС Воронежской области.

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В грамоте также сказано, что мужчина проявил отвагу в проверке первого тонкого льда, а также подал личный пример горожанам, демонстрирующий, как не надо поступать.

Фотограф вел прямой эфир в соцсетях, катаясь на коньках по тонкому льду в районе посёлка Рыбачий. В какой-то момент лёд треснул, мужчина провалился и начал звать на помощь. Местные жители спасли его, но он провалился и во второй раз.

«Я — бессмертный», — сказал мужчина и возмутился комментариями в соцсетях, где о нем крайне нелестно отзывались.

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Комментарии
6
282799367
59 минут
Скоро при получении справки в ПНД начнут спрашивать: -Имеются ли у Вас грамоты от МЧС? ;)
Карабас Барабас
7 минут
Ну... второй то раз, могли бы и навстречу пойти человеку, какие бессердечные местные жители.
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