Setl Group вложит почти 30 млрд рублей в строительство жилья на месте бывшего производства ТД «Талосто»

Территория рядом со «СКА Ареной» ограничена Кузнецовской и Благодатной улицами, а также проспектами Юрия Гагарина и Витебским. Как сообщают в компании, инвестиции в проект составят около 29,7 млрд рублей. Девелопер планирует построить на территории жилье премиум- и высокого комфорт-класса высотностью от 9 до 12 этажей, школу на 1150 учеников и два детских сада на 100 и 260 мест. Сейчас ведется подготовка не только проекта строительства жилья, но и проекта планировки продолжения проспекта Космонавтов от Кузнецовской улицы до Благодатной улицы.