Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

2 м/c,

с-з.

 767мм 79%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Индекс новогоднего стола
Живая вода Андрея Константинова
Промышленный Петербург
В квитанциях снова радио
Когда положить на депозит
Многодетная в 18 лет
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
Рейтинги "Фонтанки"
Строительство Setl Group вложит почти 30 млрд рублей в строительство жилья на месте бывшего производства ТД «Талосто»

Setl Group вложит почти 30 млрд рублей в строительство жилья на месте бывшего производства ТД «Талосто»

881
9 комментариев

Холдинг Setl Group приобрел земельные участки общей площадью 9,4 га в Московском районе на месте бывшего производства ТД «Талосто».

Территория рядом со «СКА Ареной» ограничена Кузнецовской и Благодатной улицами, а также проспектами Юрия Гагарина и Витебским. Как сообщают в компании, инвестиции в проект составят около 29,7 млрд рублей. Девелопер планирует построить на территории жилье премиум- и высокого комфорт-класса высотностью от 9 до 12 этажей, школу на 1150 учеников и два детских сада на 100 и 260 мест. Сейчас ведется подготовка не только проекта строительства жилья, но и проекта планировки продолжения проспекта Космонавтов от Кузнецовской улицы до Благодатной улицы.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Koma2024
1 час
Опять жильё? А что, всё недавно построенное уже распродали?
RR_1978
2 часа
Еще одни коробки на очереди.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
Новости компаний
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
ТОП 5
Новости компаний
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58