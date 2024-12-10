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Технологии Энергетический Петербург В России выросло производство базовых синтетических масел

В России выросло производство базовых синтетических масел

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5 комментариев
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Компания «Газпром нефть» по итогам 9 месяцев 2024 года в 3 раза увеличила производство базовых компонентов синтетических масел для автомобильной и промышленной техники.

«Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов — ГИПД — мощностью более 220 тысяч тонн базовых масел в год», — сообщил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП) Омского завода смазочных материалов работает на всех видах нефтяного сыроя для производства масел. Производство имеет трехступенчатую структуру. В процессе гидроизодепарафинизации происходит химическая реакция, в результате которой под воздействием водорода изменяется молекулярная структура базового масла, улучшаются ключевые свойства синтетического компонента.

Эта основа позволяет создавать все типы моторных, трансмиссионных и индустриальных масел с высокими эксплуатационными характеристиками, среди которых — низкая температура застывания, высокий индекс вязкости, стойкость к окислению. Таким образом, компания перешла на полный цикл выпуска моторных масел и расширяет ассортимент и объем производства.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Это хорошо, а что с пакетами присадок? Как процесс движется?
Ипсилон Ц
1 час
теперь всё пойдет как по маслу
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