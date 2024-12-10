В России выросло производство базовых синтетических масел

Компания «Газпром нефть» по итогам 9 месяцев 2024 года в 3 раза увеличила производство базовых компонентов синтетических масел для автомобильной и промышленной техники.
«Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов — ГИПД — мощностью более 220 тысяч тонн базовых масел в год», — сообщил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП) Омского завода смазочных материалов работает на всех видах нефтяного сыроя для производства масел. Производство имеет трехступенчатую структуру. В процессе гидроизодепарафинизации происходит химическая реакция, в результате которой под воздействием водорода изменяется молекулярная структура базового масла, улучшаются ключевые свойства синтетического компонента.
Эта основа позволяет создавать все типы моторных, трансмиссионных и индустриальных масел с высокими эксплуатационными характеристиками, среди которых — низкая температура застывания, высокий индекс вязкости, стойкость к окислению. Таким образом, компания перешла на полный цикл выпуска моторных масел и расширяет ассортимент и объем производства.