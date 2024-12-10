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Происшествия Во Всеволожском районе конфликт на детской площадке закончился перцовым баллончиком и возбуждением уголовного дела

Во Всеволожском районе конфликт на детской площадке закончился перцовым баллончиком и возбуждением уголовного дела

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6 комментариев

Конфликт между детьми во время прогулки перерос в нападение с перцовым баллончиком и возбуждение уголовного дела. Подробности истории, произошедшей во Всеволожском районе, 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 26-летняя жительница поселка Осельки. Она рассказала, что гуляла на детской площадке со своей 4-летней дочкой. В какой-то момент между ребенком и девочкой 9 лет произошел конфликт. Женщина с дочерью вернулись домой. Через некоторое время в дверь квартиры позвонили. Неожиданной гостьей оказалась мама 9-летней девочки. В полиции уточняют, что после того, как хозяйка впустила женщину, последняя якобы начала скандалить и прыснула перцовым баллончиком. Его содержимое попало, в том числе, на детей, которые были дома.

Полиция провела проверку по заявлению пострадавшей и возбудила уголовное дело по статье, связанной с умышленным причинением легкого вреда здоровью.

«Предполагаемая виновница инцидента, 47-летняя местная жительница, доставлена в отдел полиции для проведения процессуальных действий и привлечения к ответственности в качестве подозреваемой», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
6
OttoVonNasmorck
58 минут
Зато у неё зубы золотые. Осельки...
муматор
1 час
хотелось бы узнать предысторию.
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