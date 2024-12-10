Во Всеволожском районе конфликт на детской площадке закончился перцовым баллончиком и возбуждением уголовного дела

Конфликт между детьми во время прогулки перерос в нападение с перцовым баллончиком и возбуждение уголовного дела. Подробности истории, произошедшей во Всеволожском районе, 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 26-летняя жительница поселка Осельки. Она рассказала, что гуляла на детской площадке со своей 4-летней дочкой. В какой-то момент между ребенком и девочкой 9 лет произошел конфликт. Женщина с дочерью вернулись домой. Через некоторое время в дверь квартиры позвонили. Неожиданной гостьей оказалась мама 9-летней девочки. В полиции уточняют, что после того, как хозяйка впустила женщину, последняя якобы начала скандалить и прыснула перцовым баллончиком. Его содержимое попало, в том числе, на детей, которые были дома.