Женщина попала в больницу после квартирного пожара на проспекте Ветеранов

Женщина пострадала во время квартирного пожара в Красносельском районе города. Местную жительницу госпитализировали. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме 152, корпус 1, на проспекте Ветеранов поступило на пульт дежурного в 15:32. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире. На место происшествия отправились 15 спасателей и три единицы техники. С возгоранием удалось справиться за полчаса.
«Обгорела обстановка на площади 20 кв. м. В 16:05 пожар ликвидирован», — уточнили в пресс-службе министерства.
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