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Происшествия Цепная авария: в Турции из-за тумана и льда столкнулись 30 машин. Есть погибший и много раненых

Цепная авария: в Турции из-за тумана и льда столкнулись 30 машин. Есть погибший и много раненых

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Цепное массовое дорожно-транспортное происшествие произошло утром во вторник в Турции на направлении автодороги Ван-Эрджиш из-за густого тумана и скрытого оледенения. Об этом 10 декабря сообщает TRT Haber.

Источник:
Источник:

В регион были направлены бригады спасателей, жандармерии, полиции, AFAD, пожарной охраны и дорожной службы, и в результате «вмешательства бригад», как отмечает издание, произошло второе цепное ДТП в направлении Эрджиш-Вана, в точке, близкой к месту происшествия.

В результате двух ДТП с участием около 30 транспортных средств погиб 1 человек и пострадал 51 человек, в том числе четверо — весьма серьезно.

Пострадавших доставили в больницы машины скорой помощи.

Одного из пострадавших удалось вернуть к жизни благодаря помощи медиков.

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