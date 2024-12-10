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Общество Прокуратура выяснит, смотрел ли пилот S7 гонки во время полета

Прокуратура выяснит, смотрел ли пилот S7 гонки во время полета

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Транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ о действиях пилота авиакомпании S7 во время рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск. Главный член экипажа якобы прямо во время посадки борта смотрел чемпионат мира по автогонкам «Формула-1».

Речь идет о рейсе, выполненном 2 декабря. «Проверяется сообщение в социальной сети о нарушении требований безопасности полетов пилотом воздушного судна», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 10 декабря.

Как пишет ТАСС, ранее в Сети появились фотографии из кабины пилота Airbus A321, следовавшего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. На нем видно, что пилот смотрит гонки на фоне бортового компьютера.

О проведении собственной проверки заявили и в S7. «Согласно правилам, процедуры стерильной кабины (запрещают любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полета) распространяются на высотах до 3000 метров», — приводит Ngs.ru слова компании. Свыше указанной высоты один из пилотов может отвлечься на перерыв.

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