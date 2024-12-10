«Золотое яблоко» созревает в Дубае

Источник: пресс-служба «Золотого яблока»







Парфюмерно-косметический ретейлер «Золотое яблоко» вышел в Объединенные Арабские Эмираты. В тестовом режиме уже работает интернет-магазин, а в 2025 году откроется супермаркет.

ОАЭ — вторая страна Персидского залива, в которую вышел ретейлер. В этом году ее магазин открылся в Дохе (Катар), его ассортимент составляет 30 тыс. SKU парфюмерно-косметических товаров, а доставка действует по всей стране.

В интернет-магазине ОАЭ на старте представлено 8 тыс. SKU, но компания обещает расширить ассортимент и добавить до конца года подарочные карты. Доставка работает в Дубае (в том числе экспресс), а также в Абу-Даби, Шардже и Аджмане. Уже сейчас можно оплатить заказ банковскими картами онлайн, через Apple Pay и бонусами, а также наличными и картой курьеру службы доставки. Позднее подключится BNPL-сервис для оплаты частями. Сообщается, что история заказов и программа лояльности будут общими для клиентов сети в странах Ближнего Востока.

По оценке экспертов, объем рынка парфюмерии и косметики Ближнего Востока и Северной Африки в 2025 году превысит 60 млрд долл. Euromonitor International прогнозирует при этом рост на 30% в течение года. Для сравнения: в России, на основном для «Золотого яблока» рынке, рост в зависимости от категорий не превышает 22%.