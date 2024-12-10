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Город Общество В Петербурге от транспортного налога освободят опекунов инвалидов с детства

В Петербурге от транспортного налога освободят опекунов инвалидов с детства

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7 комментариев

В Петербурге опекунов людей, с детства имеющих инвалидность, освободят от уплаты транспортного налога. Об этом 10 декабря в своем телеграм-канале сообщил соавтор соответствующего законопроекта, депутат Заксобрания от «Единой России» Денис Четырбок.

По действующему законодательству, если родители или опекуны воспитывают ребенка с инвалидностью, они освобождаются от уплаты транспортного налога. Льгота распространяется на транспорт мощностью не более 150 лошадиных сил либо транспорт старше 15 лет. Льгота действует, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Авторы законопроекта посчитали, что лишение после достижения ребенком совершеннолетия опекуна такой льготы «несправедливо и нелогично», и предложили убрать возрастной порог. Как отметил депутат, инициативу поддержал губернатор Александр Беглов.

В Петербурге живут 2482 опекуна людей, имеющих инвалидность с детства.

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Комментарии
7
Гость
2 часа
советники губернатора теперь транспортный налог не будут платить?
260850771
1 час
Благодетели...
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