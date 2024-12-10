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Город В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

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1 комментарий

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге. В городе в течение полутора суток будет дуть сильный ветер, сообщает 10 декабря пресс-служба Смольного.

По информации Рocгидрометцeнтрa, с 6 часов утра 11 декабря и до 18 часов 12 декабря порывы ветра местами будут достигать 15-17 м/с.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок в связи с риском ДТП. Быть максимально осторожными также необходимо и пешеходам.

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Комментарии
1
инкогнитто
1 час
Может не нужно снимать его? а то что через день об этом писать?
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