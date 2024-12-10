В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге. В городе в течение полутора суток будет дуть сильный ветер, сообщает 10 декабря пресс-служба Смольного.

По информации Рocгидрометцeнтрa, с 6 часов утра 11 декабря и до 18 часов 12 декабря порывы ветра местами будут достигать 15-17 м/с.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок в связи с риском ДТП. Быть максимально осторожными также необходимо и пешеходам.