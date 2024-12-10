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Происшествия В Петербурге догнали рядового, оставившего часть в ЛНР

В Петербурге догнали рядового, оставившего часть в ЛНР

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6 комментариев

Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге военнослужащего-контрактника, которого семь месяцев назад потеряли в части. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 декабря.

34-летний рядовой не разминулся с оперативниками на проспекте Луначарского накануне днём. Он был объявлен в розыск по делу о самовольном оставлении места службы на срок свыше одного месяца (часть 5 статьи 337 УК).

По предварительной информации, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов житель Карелии служил в ЛНР. В части его не видели с апреля. По версии следствия, уважительной причины для затянувшейся самоволки у контрактника не было.

Мужчину доставили в отдел полиции. О его задержании уже сообщили коллегам в Карелии.

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Комментарии
6
Панкихой
35 минут
Спасти рядового Райана.
VadD
32 минуты
А при чем здесь - оперативники, когда всю жизнь этим занималась или сама часть(прям как в самоволке с Ван Даммом) или военная полиция, если самоволку скрыть не удалось руководству...
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