В Петербурге догнали рядового, оставившего часть в ЛНР

Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге военнослужащего-контрактника, которого семь месяцев назад потеряли в части. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 декабря.

34-летний рядовой не разминулся с оперативниками на проспекте Луначарского накануне днём. Он был объявлен в розыск по делу о самовольном оставлении места службы на срок свыше одного месяца (часть 5 статьи 337 УК).

По предварительной информации, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов житель Карелии служил в ЛНР. В части его не видели с апреля. По версии следствия, уважительной причины для затянувшейся самоволки у контрактника не было.

Мужчину доставили в отдел полиции. О его задержании уже сообщили коллегам в Карелии.