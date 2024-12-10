Пробил дыру в лобовом. Автомобиль насмерть сбил пешехода в Малом Карлино

Наезд произошел в 8:20 10 декабря в деревне Малое Карлино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 24-летний водитель автомобиля Subaru сбил 47-летнего мужчину. По данным главка, пешеход переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. При этом, судя по фото, рядом с местом ДТП есть автобусная остановка и «зебра».