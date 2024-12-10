Пробил дыру в лобовом. Автомобиль насмерть сбил пешехода в Малом Карлино

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти. Под колесами автомобиля погиб пешеход.
Наезд произошел в 8:20 10 декабря в деревне Малое Карлино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 24-летний водитель автомобиля Subaru сбил 47-летнего мужчину. По данным главка, пешеход переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. При этом, судя по фото, рядом с местом ДТП есть автобусная остановка и «зебра».
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В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка.
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