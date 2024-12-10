Внедорожник и такси-«невидимка» лоб в лоб сошлись в Ленобласти. В больнице трое

Три человека пострадали в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти ранним утром 10 декабря. По словам водителя Isuzu, он столкнулся с такси, выехавшим на встречную полосу с выключенными фарами.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Isuzu и Hyundai Solaris сошлись на 31-м километре дороги Анташи — Ропша около восьми часов утра. По данным ведомства, такси выехало на встречную полосу в разрешённом для манёвра месте.

Таксиста и его пассажира госпитализировали, предварительно, в тяжёлом состоянии. Личность водителя Hyundai пока не установлена.

51-летний водитель Isuzu также оказался в больнице. Его состояние медики оценивают как среднетяжёлое.

Полиция проводит проверку по факту аварии.