Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 769мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Паутина Казанского собора
Чего хотят петербуржцы
Россияне в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Внедорожник и такси-«невидимка» лоб в лоб сошлись в Ленобласти. В больнице трое

Внедорожник и такси-«невидимка» лоб в лоб сошлись в Ленобласти. В больнице трое

1 416
5 комментариев

Три человека пострадали в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти ранним утром 10 декабря. По словам водителя Isuzu, он столкнулся с такси, выехавшим на встречную полосу с выключенными фарами.

+1

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Isuzu и Hyundai Solaris сошлись на 31-м километре дороги Анташи — Ропша около восьми часов утра. По данным ведомства, такси выехало на встречную полосу в разрешённом для манёвра месте.

Таксиста и его пассажира госпитализировали, предварительно, в тяжёлом состоянии. Личность водителя Hyundai пока не установлена.

51-летний водитель Isuzu также оказался в больнице. Его состояние медики оценивают как среднетяжёлое.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
264044681
26 минут
за рулем сопляриса был, конечно же, ценный специалист? (сужу исключительно по характерно выключенным фарам)
Гость
10 минут
Опять уничтожают местное население!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Новости компаний
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
ТОП 5
Новости компаний
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00