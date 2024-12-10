Самое важное на ярмарке Non/fictio№ 26: Иванов, Рубина, Сальников

Источник: moscowbookfair.ru







Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№ — главное издательское событие года. Именно «к Нонфику» издательства торопятся выпустить ключевые новинки, там же возникают коллаборации, заявляют о себе новые игроки на рынке и, конечно же, проходят встречи с авторами. У входа на ярмарку всегда целый лабиринт витрин с книгами, которые специальная организаторская комиссия отобрала как достойные внимания. В этих витринах всегда за сотню наименований — отечественные и переводные, взрослые и детские, художественные и нехудожественные книги.

Чтобы немного сузить рамки и выяснить, какие произведения именно российских писателей в этом году оказались самыми востребованными и обсуждаемыми, «Фонтанка» спросила сотрудников нескольких самых крупных стендов, что им чаще всего пришлось подвозить. Именно так были определены первые три имени в списке. Еще два — это выбор литературных критиков и экспертов: книгу Нади Алексеевой чаще всех упоминали в рекомендательных списках к Non/fictio№, которые обычно составляют и крупные медиа, и литературные блогеры, а Алексей Варламов вечером первого дня ярмарки получил самую крупную (в денежном выражении — три миллиона рублей) литературную премию страны — «Большая книга».

Алексей Иванов, «Вегетация», Альпина нон-фикшн, 18+









Иванов — чемпион по экранизациям среди «больших», внежанровых литераторов, экспериментатор, любимец публики. Встреча с ним и с его литературным агентом Юлией Зайцевой в последний день ярмарки собрала полный Атриум в Гостином дворе, то есть не меньше тысячи человек. Уже можно говорить «писатель собрал стадион». «Вегетация» — постапокалиптический роман о смертельно опасном, зараженном лесе. Иванов использует обширные знания о промышленных лесозаготовках, чтобы создать невероятно масштабное полотно с хищными, спятившими из-за вредного облучения машинами, деревьями, растущими пугающе неправильно — и бескрайним лесом, явно обладающим собственной волей. Герои с их будничными желаниями в этих декорациях кажутся отчаянно маленькими, но явно еще удивят читателя.



Дина Рубина, «Дизайнер Жорка. Книга 1. Мальчики», Эксмо, 16+









Рубина держит внимание тем, что берет харизматичных героев яркой судьбы и неожиданной профессии, наделяет их яркой, живой речью — и протаскивает через ХХ век по головокружительному, непредсказуемому маршруту. Поклонники ценят ее уникальный язык: в отличие от Иванова, у которого в двух разных романах на уровне лексики может не быть ничего общего, Рубина всегда верна себе: восторженно-виртуозные описания красивых вещей и необычных людей, яркие речевые характеристики героев — у каждого свои словечки и особенный строй речи, — многоязычность и многоцветье текстов.

В новом романе речь пойдет о часовщиках и тайниках: из двух по-разному трагичных судеб вырастет два разных вида мастерства. Наставник, замечательно разбирающийся в механизмах, и ученик, который больше всего на свете любит прятать вещи, обстоятельно представлены читателю. Что случится с ними дальше, узнаем в двух следующих томах. «Дизайнер Жорка» — будущая трилогия.



Алексей Сальников, «Когната», «Яндекс. Книги» совместно с Редакцией Елены Шубиной, 16+









Сальников — тоже экранизированный писатель, но кино по его книге «Петровы в гриппе и вокруг него» скорее победитель фестивалей, чем лидер проката. Событие, но не бестселлер. Лауреат крупных умных книжных премий, для «Яндекс. Книг» Сальников написал фантастический сериал, который на первый взгляд кажется устроенным проще, чем принесшие ему известность «Петровы…».

Когнаты — это слова одного происхождения из разных языков. У них общее значение и общая история, но функционируют каждое в своем языке они очень по-разному. Так что для лингвиста в целом еще по названию понятно, как будет развиваться сюжет книги, в которой есть два изолированных и враждебных мира — людей и драконов, и попавшая к людям дракониха Когната оказывается под присмотром офицера Константина, который, в свою очередь, бывал у драконов в плену. Но и для тех, кто разгадал название, в книге будет много сюрпризов.

Надя Алексеева, «Белград», АСТ, Редакция Елены Шубиной









Алексеева была в коротком списке премии «Большая книга» со своим первым романом — «Полунощница». Но перед ярмаркой Non/fictio№ все обозреватели в один голос говорили о втором — «Белград». В первом романе Алексеева сосредоточилась на истории Валаама, которую показывает читателю глазами алкоголика, приехавшего в монастырь в надежде на исправление. Второй роман более литературоцентричный: в центре тоже человеческая драма, у героини в эмиграции распадается брак, но параллельно героиня исследует историю Чехова и Книппер, что обещает тексту полноту и многомерность.

Алексей Варламов, «Одсун», АСТ, Редакция Елены Шубиной







