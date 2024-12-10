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Происшествия Петербуржец получил 6 лет за 24 смертельных удара молотком и ножом по отцу

Петербуржец получил 6 лет за 24 смертельных удара молотком и ножом по отцу

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6 комментариев

Приморский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Александра Гаврилова, который минувшей зимой убил своего отца во время очередной ссоры. Об этом 10 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вечером 29 января Гаврилов повздорил с родственником на кухне квартиры дома 42к1 по улице Камышовой. Мужчина нанес отцу 13 ударов молотком и бойком, а также 11 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и рук. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Гаврилов на суде признал вину и раскаялся. Он рассказал, что их конфликт с отцом был долгим, последний постоянно высказывал претензии по поводу того, что сын нигде не учился и не работал, хотя, по словам Гаврилова, на тот момент он был трудоустроен. Также отец требовал деньги у сына, из-за чего он оказался закредитован.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК строгого режима. Также удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с Гаврилова компенсацию морального вреда в размере 750 000 рублей.

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Комментарии
6
275954159
1 час
Срок конечно удивляет
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Да, а если бы сказал, что пора заканчивать кровопролитие, получил бы лет 12.
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