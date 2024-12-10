Петербургский фонд ОМС установит особый контроль за расходами на обучение жизни диабетиков и сосудистые операции

Со следующего года сложные кардиостимуляторы и ПЭТ-КТ будут выполняться за счет средств ОМС по строгим нормативам. В том числе те, что впервые вошли в программу ОМС. Об этом 10 декабря на заседании правительства Петербурга сообщил врио председателя комитета по здравоохранению Юрий Шишкин.
Как заявил Шишкин, несколько видов помощи, оказываемой за счет средств ОМС, будут строго регламентироваться — их объемы ограничены. Это диагностика — позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ и однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ). Для пациентов с сосудистыми проблемами это плановая внутрисосудистая хирургия — стентирование, а для профилактики сосудистых катастроф — эндартерэктомия (удаление холестериновых бляшек для восстановления кровотока в сонных артериях). Для пациентов с нарушениями сердечного ритма — имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора и эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца. Судя по программе, их число ограничено. Шишкин пояснил: «С 2025 года данные мероприятия будут мониторироваться отдельно, ввиду контроля и анализа проведенных исследований и финансовых расходов на них». Кроме того, фонд будет следить за расходами школ диабета.
Общие затраты в системе здравоохранения на лечение и профилактику, то есть стоимость Терпрограммы государственных гарантий медпомощи петербуржцам на 2025 год, запланированы в сумме 280,9 млрд рублей — на 28,8 млрд или на 11,44 % больше, чем стоимость программы уходящего года. В ней бюджет Терфонда ОМС — 171,5 млрд рублей, средства бюджета Петербурга — 19,5 млрд.
Бюджетная часть Территориальной программы составит 109,3 млрд рублей — эти деньги направляются на лечение социально-значимых болезней (психиатрия, ВИЧ, туберкулез и т. д.)
Подушевой норматив на 2025 год составит за счет средств бюджета Санкт-Петербурга — 19 504, 31 руб., за счет средств ОМС — 27 972,73 руб.
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