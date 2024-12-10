Четыре грузовика и будка охраны сгорели на стоянке автосервиса под Колтушами

Крупный пожар тушили ночью 10 декабря во Всеволожском районе Ленобласти. На стоянке полыхали машины, покрышки, бытовки и будка охраны.
Пожар вспыхнул около 3 часов ночи на территории станции техобслуживания грузовиков на улице Строителей в Рыжиках, сообщает 47News со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас». На стоянке сгорели четыре грузовика: три Iveco и КАМАЗ. Огонь охватил также две бытовки, будку охраны и лежавшие рядами резиновые покрышки на площади 25 «квадратов».
Возгорание тушили дежурные смены 101-й, 102-й, 149-й пожарных частей «Леноблпожспаса» и 96-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы. Люди при пожаре не пострадали.
Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
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