Четыре грузовика и будка охраны сгорели на стоянке автосервиса под Колтушами

Пожар вспыхнул около 3 часов ночи на территории станции техобслуживания грузовиков на улице Строителей в Рыжиках, сообщает 47News со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас». На стоянке сгорели четыре грузовика: три Iveco и КАМАЗ. Огонь охватил также две бытовки, будку охраны и лежавшие рядами резиновые покрышки на площади 25 «квадратов».