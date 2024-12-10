Врачи спасают ребёнка, упавшего на детской площадке в Кудрово. У него повреждение мозга

Черепно-мозговой травмой обернулась вечерняя прогулка дошкольника с родителями во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 декабря.

Шестилетнего пациента из Кудрово скорая доставила в больницу накануне в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, медики диагностировали диффузное повреждение мозга, мальчика госпитализировали.

По словам матери, её сын пострадал на детской площадке на Пражской улице, когда упал с высоты во время игры. Мальчик вместе с матерью дошёл до своей парадной, откуда женщина и вызвала скорую.

Обстоятельства случившегося предстоит установить Следственному комитету.