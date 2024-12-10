Водитель «Мазды» протаранил ларек с шавермой на Гарькавого и сбежал

Полиция ищет водителя, который утром 10 декабря пошел на таран точки общепита в Красносельском районе Петербурга. С места ДТП неизвестный скрылся, бросив машину.
ДТП произошло в 5:40 у дома 36, корпус 1, по улице Пограничника Гарькавого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель Mazda не справился с управлением и врезался в стену заведения быстрого питания. Судя по фото, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», черная «Мазда» с примечательными красными акцентами въехала в стену и дверь павильона с шавермой.
Люди в ДТП не пострадали, а у кафе были разбиты стекло и двери, добавили в главке. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Его разыскивают.
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