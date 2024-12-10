Массовое ДТП собрало бордовую пробку на юго-западе Петербурга

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Массовое ДТП с участием как минимум четырех машин собрало крупную пробку в Красносельском районе Петербурга 10 декабря. На место приехала реанимация.

Машины столкнулись на проспекте Маршала Жукова у перекрестка с проспектом Народного Ополчения. «Сильная авария, 4 машины, левый, средний ряды», — пишут очевидцы в Сети.

Судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», дорогу не смогли поделить легковые автомобили. Проезжая часть усыпана деталями и осколками, одна из машин стоит с вывернутым наружу колесом, другую от удара развернуло в противоположную сторону.

К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и медики. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на участке скопился «бордовый» затор, который тянется по проспекту Маршала Жукова до перекрестка с проспектом Ветеранов.

Информация о возможных пострадавших и обстоятельства ДТП устанавливаются.