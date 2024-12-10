В Смольном рассказали, как подорожают путевки в детские лагеря в 2025 году

Путевки в детские оздоровительные лагеря в Петербурге подорожают в 2025 году. Об этом рассказала в ходе заседания правительства Петербурга глава комитета по образованию Наталья Путиловская 10 декабря.

Так, отдых в лагерях на территории РФ обойдется в 50 106 рублей, в лагерях на юге — 55 419 рублей, что на 4,6% больше, чем в 2024 году. Лагерь дневного пребывания обойдется в 13 377 рублей.