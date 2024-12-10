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Общество В Смольном рассказали, как подорожают путевки в детские лагеря в 2025 году

В Смольном рассказали, как подорожают путевки в детские лагеря в 2025 году

1 813
3 комментария

Путевки в детские оздоровительные лагеря в Петербурге подорожают в 2025 году. Об этом рассказала в ходе заседания правительства Петербурга глава комитета по образованию Наталья Путиловская 10 декабря.

Так, отдых в лагерях на территории РФ обойдется в 50 106 рублей, в лагерях на юге — 55 419 рублей, что на 4,6% больше, чем в 2024 году. Лагерь дневного пребывания обойдется в 13 377 рублей.

Стоимость путевки для детей-инвалидов и сопровождающих в российских лагерях — 53 298 рублей, в южных регионах — 59 010 рублей. Речь идет о стоимости путевки для льготных категорий, которые оплачиваются из городского бюджета.

Дети работающих граждан, а также дети из спортивных или творческих коллективов при школах могут получить сертификат, компенсирующий 60% стоимости. Для них стоимость повысится аналогично на 4,6%, до 42 454 рублей (с учетом сертификата на 24 872 рубля).

В 2025 году власти Петербурга планируют выдать 84 250 сертификатов, компенсирующих часть стоимости путевок (в 2024 году — 82 053). Дети с ограниченными возможностями впервые будут отдыхать в лагерях бесплатно. Всего бесплатно поехать в лагерь смогут 17 категорий детей, что это за категории — можно найти по ссылке.

Общий объем финансирования детского отдыха в Петербурге в 2025 году составит 3,7 млрд рублей. Всего за счет бюджета дети получат 161 341 путевку.

По словам губернатора Александра Беглова, в следующем году петербургские лагеря будут принимать детей с Кубы и из Вьетнама.

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Комментарии
3
ДЕД
2 часа
Был один лидер, при нем каждый год понижения цен были... И в космос вышли... И страну отстроили... Да вот народцу не это надо было, им розовую пену подавай.
kachimnoy
2 часа
Почему нет бесплатных пионерских лагерей от производства?
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